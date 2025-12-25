Песков не стал раскрывать подробности контактов РФ и Франции по делу Винатье
10:41
обновлено 10:57
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать детали контактов между Москвой и Парижем по вопросу помилования французского гражданина Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в шпионаже.
"Нет, подробностей я вам дать, к сожалению, не смогу, это весьма чувствительная сфера", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.