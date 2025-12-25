Захарова: Зеленский не собирается возвращать долг ЕС

Европейцы никогда не получат переданных Киеву денег, уверена официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский вообще не собирается возвращать долг перед ЕС, европейцы никогда не получат отданных Киеву денег. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что 19 декабря на заседании Евросовета большинством голосов был одобрен так называемый беспроцентный займ для Украины в €90 млрд. "19 декабря издание Politico со ссылкой на чиновников Еврокомиссии сообщило, что с 2028 года налогоплательщикам Европейского союза в рамках 7-летнего бюджета до 2034 года придется ежегодно отчислять порядка €3 млрд в виде процентов по упомянутому кредиту Киеву. Причем эти выплаты начнутся уже в 2027 году, когда они составят порядка €1 млрд. 20 декабря Зеленский открыто заявил, что возвращать еэсовские деньги - давайте продолжим фразу - вариант а) будет постепенно, вариант б) будет до момента погашения задолженности и любимый вариант с) - который они всегда и применяют - вообще не собирается. Вот он так и сказал, что возвращать еэсовские деньги не будет", - констатировала она.

"По его словам, Украина будет отдавать долг только в том случае, если Россия выплатит так называемые репарации. Любой здравомыслящий человек понимает, что никакие репарации в том виде, о котором говорит Зеленский, называя это и репарациями, какой-то "обязанностью" России, ничего такого не произойдет. Может быть, наконец Европейский союз услышит то, что сказал Брюсселю, их выкормыш? Может быть, они поймут, что эти деньги - €90 млрд и все остальные займы, они не увидят никогда", - подчеркнула Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что деньгами киевский режим никогда не вернет Евросоюзу займы. "Наверное, они будут брать, так сказать, натурой. Кому нужны украинские земли, а кому нужна украинская недвижимость, собственность, кому нужны украинские ресурсы, редкоземельные металлы, а кому нужны граждане Украины в живом или неживом виде, мы же тоже знаем, как распоряжаются судьбами украинцев там, на Западе. Вот в таком виде, возможно, они что-то и получат, но деньгами никогда, - подчеркнула Захарова. - Самое интересное, что ведь Зеленский об этом, ну, правда, открыто сказал, не тая ничего".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ЕС мог бы направить €90 млрд на экономическое развитие Украины, но это в планы Евросоюза не входит. "Как заявил президент Франции [Эмманюэль] Макрон он (займ для Украины в €90млрд - прим. ТАСС) пойдет на "финансирование военных усилий Киева в период с 2026 по 2027 год". Вот казалось бы, да, этой самой "просвещенной", берем это в кавычки слово, Европе, той, которая постоянно вроде бы заявляет о мире, о необходимости мирного урегулирования, взять эти €90 млрд и заложить их в план экономического развития Украины, - отметила она. - Да, конечно, с учетом того, что они же сами и разрушили государственность Украины, но нет. Это в планы на самом деле Европейского союза, как вот этой верхушки брюссельской бюрократии, не входит. Им нужна бойня".

Российские активы

Дипломат также отметила, что глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен "не оставляет надежду" на то, чтобы пустить заблокированные в Европе российские госактивы на возмещение затрат по кредитованию режима Зеленского, который погряз в коррупции. "То есть совершить откровенный грабеж. Затянувшаяся до утра встреча в Брюсселе показала, что далеко не все в Евросоюзе готовы на такое. Это не авантюра, и они это понимают, это преступление. Нет сомнений, что 90-миллиардный займ будут погашать простые европейцы и, конечно, их дети", - подчеркнула Захарова.