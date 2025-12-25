Захарова: Европа и не помышляет ни о каком мире на Украине

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Европа делает ставку на эскалацию напряженности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Европа по-прежнему делает ставку на продолжение боевых действий на Украине и эскалацию напряженности, ни о каком мире она даже не помышляет. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Европейские, западноевропейские покровители киевского режима, прежде всего из Европейского союза и Британии, ни о каком мире не помышляют. Они помышляют о деньгах, которые они будут как бы перечислять киевскому режиму, а потом получать обратно, - указала она. - По-прежнему делают ставку на эскалацию напряженности, и именно по этой причине и на продолжение боевых действий до последнего украинца".

"Почему? Да потому что им нужны только деньги", - заметила Захарова.

При этом дипломат подчеркнула, что обратно деньги европейцы получат "не в виде официально отданных средств, а в виде коррупционной схемы".

Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.