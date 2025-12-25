Захарова: украинским силовикам поручили фактически провести всеобщую мобилизацию

Официальный представитель МИД РФ отметила, что они должны выдать 2 млн повесток в начале 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Украинские силовики получили задачу максимально "закрутить гайки" и выдать около 2 млн повесток в начале года, что будет фактически означать всеобщую мобилизацию. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Появились сообщения, что силовикам на Украине поставлена задача максимально "закрутить гайки" и в начале уже 2026 года выписать порядка 2 млн повесток. На практике это будет просто равносильно всеобщей мобилизации на Украине", - сказала дипломат.

Она отметила, что для затыкания дыр на фронте в Киеве решили ужесточить требования к брони и сократить список болезней, по которым освобождают от мобилизации. "Также тех, кто добровольно вернулся из самоволки, направляют на Украине в штурмовые подразделения. Вместе с тем подобные меры очевидно едва ли помогут решить системную проблему восполнения потерь в рядах ВСУ", - констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на статистику украинских властей, согласно которой, по их же оценкам, "выбор между гибелью на войне или попаданием на несколько лет в тюрьму люди на Украине часто делают в пользу лишения свободы". "Граждане Украины делают все, чтобы спасти свою жизнь, - подчеркнула дипломат. - Украинцы понимают, какую судьбу им уготовили киевские коррупционеры".