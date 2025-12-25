Лавров проведет итоговую пресс-конференцию в третьей декаде января

Пресс-конференция соберет огромное количество журналистов из России и других стран, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии за 2025 год в третьей декаде января. Об этом заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Хочу сразу заглянуть в будущий год, 2026-й, и анонсировать, <...> что во второй половине января, даже скажу еще более конкретно, в третьей декаде января запланирована итоговая пресс-конференция министра иностранных дел России", - проинформировала дипломат.

Захарова отметила, что традиционная пресс-конференция соберет огромное количество журналистов как из России, так и из других стран, при этом ее планируется провести в интерактивном формате. "Чуть позже, в самом начале января, мы объявим и точную дату и опубликуем сообщение с возможностью аккредитоваться [на пресс-конференцию]", - добавила она.