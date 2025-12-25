Кириенко и Голикова возглавят оргкомитет по проведению Года единства народов РФ
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова возглавят организационный комитет по проведению Года единства народов России. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.
На заседании Госсовета в Кремле российский лидер объявил, что буквально только что подписал документ. Указ объявляет Годом единства народов следующий - 2026-й - год. Уходящий 2025 год отмечался в качестве Года защитника Отечества.
Указ главы государства предписывает правительству сформировать организационный комитет по проведению мероприятий тематического года, обеспечить разработку плана мероприятий и "определить источники финансирования основных" из них.
"Назначить сопредседателями организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года единства народов России первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Кириенко Сергея Владиленовича и заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Татьяну Алексеевну", - говорится в указе.
Одновременно регионам рекомендовано осуществить необходимые мероприятия в связи с тематическим годом. Указ вступает в силу с момента подписания.