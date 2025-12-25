Кириенко и Голикова возглавят оргкомитет по проведению Года единства народов РФ

Указ президента России Владимира Путина объявляет Годом единства народов 2026 год

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова возглавят организационный комитет по проведению Года единства народов России. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

На заседании Госсовета в Кремле российский лидер объявил, что буквально только что подписал документ. Указ объявляет Годом единства народов следующий - 2026-й - год. Уходящий 2025 год отмечался в качестве Года защитника Отечества.

Указ главы государства предписывает правительству сформировать организационный комитет по проведению мероприятий тематического года, обеспечить разработку плана мероприятий и "определить источники финансирования основных" из них.

"Назначить сопредседателями организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года единства народов России первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Кириенко Сергея Владиленовича и заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Татьяну Алексеевну", - говорится в указе.

Одновременно регионам рекомендовано осуществить необходимые мероприятия в связи с тематическим годом. Указ вступает в силу с момента подписания.