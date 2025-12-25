Захарова: посольство РФ в Каракасе работает в штатном режиме

Официальный представитель МИД России также призвала перепроверять информацию в связи с распространяемыми на эту тему фейками западных СМИ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Венесуэле продолжают работать в штатном режиме. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочу еще раз подтвердить, что посольство Российской Федерации в Каракасе, российские специалисты в Венесуэле работают в штатном режиме", - сказала она.

Захарова также призвала представителей СМИ перепроверять информацию в связи с распространяемыми на эту тему фейками западных СМИ. "Не один раз уже попадались в связи с такой нечистоплотностью западных средств массовой информации. Давайте все-таки, прежде всего, уважать правду", - указала дипломат.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Кроме того, Вашингтон объявлял о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и о блокаде для находящихся в санкционных списках нефтяных танкеров.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Россия рассчитывает, что администрация США будет придерживаться прагматичного подхода к ситуации вокруг Венесуэлы, чтобы не допустить серьезных последствий для всего региона, заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.