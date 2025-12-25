Захарова: РФ осуждает попытки США дестабилизировать ситуацию вокруг Венесуэлы

Москва последовательно выступает за деэскалацию сложившейся ситуации, отметила официальный представитель МИД

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия решительно осуждает попытки США дестабилизировать ситуацию вокруг Венесуэлы и рассчитывает, что прагматизм американского президента Дональда Трампа позволит урегулировать проблему правовым способом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня мы становимся буквально свидетелями правового беспредела в Карибском море, где возрождаются, казалось бы, давно забытые практики незаконного присвоения чужого имущества, а именно пиратства, рейдерства и бандитизм", - констатировала дипломат на брифинге. "Мы решительно осуждаем подобные явления и призываем к стабильности правопорядку в морской сфере", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ, добавив, что Москва "последовательно выступает за деэскалацию сложившейся ситуации, поддержание отношений доверия, предсказуемости".

"Важно не допустить развития событий по деструктивному сценарию. И мы рассчитываем, что присущие президенту США Трампу прагматизм и рациональность позволят найти взаимоприемлемые для сторон решения в рамках международных правовых норм", - отметила Захарова.

Российский дипломат вновь подтвердила поддержку Москвой "усилий правительства Николаса Мадуро, направленных на защиту суверенитета и национальных интересов, поддержание стабильного, безопасного развития его страны".

Захарова напомнила, что 23 декабря состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалось усиление военного присутствия США в Карибском море, ведение фактической морской блокады Боливарианской республики. Представитель МИД РФ обратила внимание на то, что "подавляющее большинство стран осудило односторонний характер ограничений, грубо нарушающих существующие международные права и принципы, и нормы, а именно суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, свобода судоходства, экономические права". "С точки зрения международного морского права, подобное поведение квалифицируется как нарушение свободы судоходства, закрепленное в статье 87 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - уточнила дипломат.

"Мы твердо стоим на том, что Латинская Америка, Карибский бассейн должны остаться зоной мира, какой она и была провозглашена в 2014 году", - подчеркнула Захарова.

О ситуации вокруг Венесуэлы

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Кроме того, Вашингтон объявлял о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и о блокаде для находящихся в санкционных списках нефтяных танкеров.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Россия рассчитывает, что администрация США будет придерживаться прагматичного подхода к ситуации вокруг Венесуэлы, чтобы не допустить серьезных последствий для всего региона, заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.