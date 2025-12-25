МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

Официальный представитель министерства Мария Захарова обратила внимание на многочисленные случаи нарушения прав граждан России на границе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России призывает российских граждан воздержаться от поездок в Германию без особой необходимости. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на многочисленные случаи нарушения прав россиян на границе. "Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений", - сказала она.

"Это может быть полезно и командируемым в Германию представителям журналистского корпуса, потому что есть проблемы. Эти проблемы очевидны. И вопрос к властям Германии: они будут решать свои проблемы? Или они полагают, что все нормально? - добавила представитель российского дипведомства. - Я напомню: в истории Германии уже были моменты, когда вот такая проявляенность националистическая воспринималась властями этой страны как некая новая норма. Привело это к мировой катастрофе".