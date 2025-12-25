Захарова назвала арест в Латвии россиянина Гущина политической репрессией

Россия продолжит отстаивать права соотечественников на международных площадках, отметила директор департамента информации и печати МИД РФ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия рассматривает арест латвийскими властями вице-президента русской общины и многолетнего председателя Координационного совета российских соотечественников в Латвии Виктора Гущина как акт репрессии по политическим мотивам и продолжит отстаивать права соотечественников на международных площадках. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Незаконный арест Гущина можно однозначно квалифицировать как акт репрессии и притеснения по политическим мотивам, - отметила она. - Мы, конечно, продолжим отстаивать его права и на всех профильных международных площадках будем отстаивать как права Гущина, так и наших соотечественников".