Путин попросил участников Госсовета не отступать от темы встречи
Редакция сайта ТАСС
12:49
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета в Кремле обратился к коллегам с просьбой не отступать от темы совещания.
После завершения основных докладов на заседании Госсовета российский лидер обратился к участникам с просьбой: "Хочу сейчас предоставить слово коллегам, членам нашего Госсовета, но у меня огромная просьба: в стране, конечно, много вопросов, проблем, мы сегодня собрались для того, чтобы обсуждать вопросы подготовки кадров. Прошу вас придерживаться именно темы нашего сегодняшнего совещания".
"Пожалуйста, кто хотел бы высказаться", - сказал Путин и передал слово лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.