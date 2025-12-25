ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаКомиссия "Кадры"

Путин попросил участников Госсовета не отступать от темы встречи

Глава государства подчеркнул, что все собрались обсуждать вопросы подготовки кадров
Редакция сайта ТАСС
12:49
© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета в Кремле обратился к коллегам с просьбой не отступать от темы совещания.

После завершения основных докладов на заседании Госсовета российский лидер обратился к участникам с просьбой: "Хочу сейчас предоставить слово коллегам, членам нашего Госсовета, но у меня огромная просьба: в стране, конечно, много вопросов, проблем, мы сегодня собрались для того, чтобы обсуждать вопросы подготовки кадров. Прошу вас придерживаться именно темы нашего сегодняшнего совещания".

"Пожалуйста, кто хотел бы высказаться", - сказал Путин и передал слово лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссия