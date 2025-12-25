Путин попросил участников Госсовета не отступать от темы встречи

Глава государства подчеркнул, что все собрались обсуждать вопросы подготовки кадров

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета в Кремле обратился к коллегам с просьбой не отступать от темы совещания.

После завершения основных докладов на заседании Госсовета российский лидер обратился к участникам с просьбой: "Хочу сейчас предоставить слово коллегам, членам нашего Госсовета, но у меня огромная просьба: в стране, конечно, много вопросов, проблем, мы сегодня собрались для того, чтобы обсуждать вопросы подготовки кадров. Прошу вас придерживаться именно темы нашего сегодняшнего совещания".

"Пожалуйста, кто хотел бы высказаться", - сказал Путин и передал слово лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.