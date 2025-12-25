Захарова: РФ ответила на все поступившие запросы по крушению самолета AZAL
Редакция сайта ТАСС
13:08
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские авиационные власти ответили на все поступившие запросы Казахстана по трагедии с азербайджанским самолетом AZAL, которая произошла в декабре 2024 года. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Международное расследование всех обстоятельств катастрофы ведет специальная комиссия, созданная при Министерстве транспорта Республики Казахстан. Российская сторона тесно сотрудничает с данной структурой, оказывает ей все необходимое содействие. Российские авиационные власти ответили на все поступившие запросы казахстанских коллег", - подчеркнула Захарова.