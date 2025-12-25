РФ готова обсудить форму документа об отсутствии планов нападать на страны НАТО

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это должен быть полноценный международный правовой акт

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Форма письменного документа, которым РФ подтвердит отсутствие намерений нападать на страны НАТО, может быть предметом переговоров. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международный правовой акт", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Россия остается открытой для серьезных разговоров, для серьезного диалога на этой прагматичной, равноправной основе, - подчеркнула Захарова. - В отличие от большинства западных стран, которые предпочли путь военно-политической, экономической эскалации, переходящей и перешедшей в давление".

Именно на этих государствах целиком лежит ответственность за эскалацию обстановки и упущенные возможности, кстати говоря, тоже в сфере обеспечения европейской, да и глобальной безопасности в целом".