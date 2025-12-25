Захарова: ЕС искажает нормы морского права, говоря о "теневом флоте" России

Официальный представитель МИД РФ отметила, что никакой связи с полноценным анализом норм международного морского права и их применимости к тем или иным обстоятельствам в этой декларации не просматривается

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Европейский союз подстраивает под себя нормы морского права, говоря о "теневом флоте". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"15 декабря Европейским союзом была принята очередная декларация, которая называется "Задействование в полном объеме международного морского права в связи с угрозами со стороны", вы наверное подумаете, Соединенных Штатов Америки в Карибском бассейне, но нет. "Со стороны теневого флота и необходимостью защиты критически важной подводной инфраструктуры. Как вы понимаете, речь идет, конечно, о нашей стране, - сказала она. - Декларация наглядно демонстрирует, что, не обнаружив соответствующих международному праву способов задерживать суда в открытом море, исключительно экономической зоне, вопреки свободе судоходства, Европейский союз намерен искажать нормы международного морского права, подгоняя их под собственные узкие интересы и потребности, а также способствовать принятию новых, абсурдных и вредоносных для всей системы морского права документов".

Захарова обратила внимание, что никакой связи с полноценным анализом норм международного морского права и их применимости к тем или иным обстоятельствам в этой декларации не просматривается. "Документ является очередной попыткой Евросоюза подтянуть эти самые нормы международного морского права под собственные нелегитимные действия", - указала дипломат.