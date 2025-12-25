Захарова: таможня ФРГ допускает правовой произвол против россиян

Официальный представитель МИД РФ привела в пример инцидент с главным тренером футбольного клуба "Зенит" Сергеем Семаком

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Таможня ФРГ допускает правовой произвол в отношении россиян, в том числе такой инцидент произошел с главным тренером футбольного клуба "Зенит" Сергеем Семаком. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы констатируем, что Германия продолжает уже неоднократно допускавшиеся ранее необоснованные притеснения российских граждан, соотечественников со стороны представителей властей под предлогом соблюдения ограничений Евросоюза по вывозу из ФРГ так называемых подсанкционных товаров", - сказала дипломат.

"Жертвами произвола германских властей становятся не только простые граждане, но и публичные лица. Посмотрите, инцидент буквально на днях произошел в аэропорту Мюнхена с российским футболистом, тренером клуба "Зенит" Сергеем Богдановичем Семаком", - указала Захарова.

Кроме того, представитель российского дипведомства обратила внимание и на инцидент, который произошел недавно в аэропорту Штутгарта. "Гражданка России, которая возвращалась на родину из командировки, была подвергнута представителями немецкой таможни унизительной проверке с пристрастием. Со ссылкой на нарушение ею неких норм санкционного регулирования, у нее были безвозвратно изъяты предметы одежды, личные вещи и наличные деньги. Попросту говоря, представители власти Германии ограбили ее средь бела дня", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, такие случаи далеко не единичны, ФРГ де-факто превращена в территорию бесправия для людей определенной национальности, в данном случае граждан России. "Те самые гражданские права, например, о неприкосновенности, незыблемости этих прав они постоянно рассуждают, все эти разговоры на самом деле ничего не стоят, когда речь идет о гражданах России, например. Так называемые немецкие правоохранители превратились в карателей с маниакальным упорством преследуют россиян, буквально издеваются над ними и не скрывают этого", - резюмировала дипломат.