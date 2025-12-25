Захарова призвала Токио построить храм памяти жертв японского милитаризма

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это нужно, чтобы искупить бесчеловечные военные преступления

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Официальному Токио надо задуматься о строительстве храма памяти жертв японского милитаризма, чтобы искупить бесчеловечные военные преступления. С таким предложением выступила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Неплохой было бы идеей, на мой взгляд, на территории Японии построить храм жертв японского милитаризма. И раз в год, а вообще и чаще можно было бы, туда направлять жертвенные подношения для того, чтобы искупить собственные преступления. Потому что столько, сколько убил японский милитаризм, и как он убивал мирных граждан, даже вообразить сложно. Но эти факты все исторически зафиксированы. Как насчет такой идеи в Токио смотрят?", - сказала дипломат.

Она выдвинула такую идею, комментируя визиты японского руководства в храм Ясукуни. "Это одиозный символ японского милитаризма, где, как известно, в числе прочих почитаются военные преступники класса "А", приговоренные к смертной казни по приговору Международного трибунала для Дальнего Востока. В текущем году, а именно 21 апреля, внушительная группа японских политиков в главе с Сигэру Исибой, предшественником Санаэ Такаити, направили в вышеупомянутый храм жертвенное подношение. Все это было не лишено помпезности, даже какой-то торжественности", - заметила Захарова.

"Вновь призываем Японию прекратить попытки обеления бесчеловечных страданий в собственной истории и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны", - подчеркнула она.

Молчание японских СМИ

В ходе брифинга внимание к этой теме привлекла китайская журналистка. "Вот меня, конечно, больше всего "радует", что у нас российско-японскими отношениями японские журналисты, которых здесь несколько десятков в России, вообще не интересуются, - указала дипломат. - Если японские журналисты об этом не напишут, я уверена, что китайские журналисты это предложение обязательно донесут до региона".

По ее словам, японским СМИ в Токио фактически запретили "задавать вопросы и передавать информацию" из России. "Полностью цензурировали их деятельность - стыд и позор. Но главное другое. Я все чаще задаю себе вопрос, а зачем столько японских журналистов здесь, в Москве, находится, если они не работают по заявленной цели пребывания на территории Российской Федерации", - добавила официальный представитель МИД РФ.