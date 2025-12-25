Захарова призвала Токио построить храм памяти жертв японского милитаризма
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Официальному Токио надо задуматься о строительстве храма памяти жертв японского милитаризма, чтобы искупить бесчеловечные военные преступления. С таким предложением выступила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Неплохой было бы идеей, на мой взгляд, на территории Японии построить храм жертв японского милитаризма. И раз в год, а вообще и чаще можно было бы, туда направлять жертвенные подношения для того, чтобы искупить собственные преступления. Потому что столько, сколько убил японский милитаризм, и как он убивал мирных граждан, даже вообразить сложно. Но эти факты все исторически зафиксированы. Как насчет такой идеи в Токио смотрят?", - сказала дипломат.
Она выдвинула такую идею, комментируя визиты японского руководства в храм Ясукуни. "Это одиозный символ японского милитаризма, где, как известно, в числе прочих почитаются военные преступники класса "А", приговоренные к смертной казни по приговору Международного трибунала для Дальнего Востока. В текущем году, а именно 21 апреля, внушительная группа японских политиков в главе с Сигэру Исибой, предшественником Санаэ Такаити, направили в вышеупомянутый храм жертвенное подношение. Все это было не лишено помпезности, даже какой-то торжественности", - заметила Захарова.
"Вновь призываем Японию прекратить попытки обеления бесчеловечных страданий в собственной истории и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны", - подчеркнула она.
Молчание японских СМИ
В ходе брифинга внимание к этой теме привлекла китайская журналистка. "Вот меня, конечно, больше всего "радует", что у нас российско-японскими отношениями японские журналисты, которых здесь несколько десятков в России, вообще не интересуются, - указала дипломат. - Если японские журналисты об этом не напишут, я уверена, что китайские журналисты это предложение обязательно донесут до региона".
По ее словам, японским СМИ в Токио фактически запретили "задавать вопросы и передавать информацию" из России. "Полностью цензурировали их деятельность - стыд и позор. Но главное другое. Я все чаще задаю себе вопрос, а зачем столько японских журналистов здесь, в Москве, находится, если они не работают по заявленной цели пребывания на территории Российской Федерации", - добавила официальный представитель МИД РФ.