Захарова: Россия с пониманием отнеслась к отсутствию Алиева на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что рабочий график главы Азербайджана "иногда не позволяет совершать поездки"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. РФ с пониманием отнеслась к тому, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не смог принять участие в саммите стран - участниц СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного рабочего графика. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Было отмечено, что российская сторона с пониманием отнеслась к тому, что президент Азербайджана не смог принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге из-за напряженного рабочего графика. А вчера, 24 декабря, президент России [Владимир Путин] в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Азербайджана с днем рождения. Подтвержден был обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений. Условлено о дальнейших личных контактах", - сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите в Санкт-Петербурге, отметил, что "рабочий график президента иногда не позволяет совершать поездки" и Кремль "относится к этому с пониманием". Он подчеркнул, что отношения между Москвой и Баку продолжают развиваться и Азербайджан продолжает участвовать во всех форматах в рамках СНГ.