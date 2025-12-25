Путин назначил Дмитрия Зыкова послом РФ в Северной Македонии

Дипломат до назначения в Скопье работал замдиректора Второго европейского департамента МИД России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Дипломат Дмитрий Зыков назначен послом России в Северной Македонии. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Назначить Зыкова Дмитрия Константиновича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Северная Македония", - предписывает документ.

Прежнего посла - Сергея Баздникина - Путин освободил от должности в начале декабря. По возвращении в Москву дипломат возглавил Историко-документальный департамент МИД России.

Зыков до назначения в Скопье работал заместителем директора Второго европейского департамента МИД РФ. 57-летний дипломат обладает рангом чрезвычайного и полномочного посланника I класса.