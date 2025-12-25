Посольство РФ предупредило об опасности "украинизации" итальянской политики

Диппредставительство прокомментировало ситуацию, произошедшую 22 декабря в Неаполитанском университете им. Фридриха II, где откровенным атакам подверглась группа итальянских общественных деятелей, участвовавших в конференции "Русофилия. Русофобия. Правда"

Редакция сайта ТАСС

Здание посольства РФ в Италии © clayton harrison/ Shutterstock/ FOTODOM

РИМ, 25 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Италии предупредило об опасных последствиях "украинизации" итальянской политики и общественной жизни. Сообщение с осуждением проявления этого феномена диппредставительство разместило в своих официальных соцсетях.

"Российская сторона всегда предупреждала, что безграничная поддержка сторонников террористического неонацистского режима в Киеве способствует переносу на Апеннины худших ритуалов и практик, господствующих на Украине с 2014 г.: жестокости, радикализма, нетерпимости, пещерного национализма, подавления инакомыслия, ксенофобии и пр. Все это неизбежно приводит к "украинизации" итальянской политики и в целом общественной жизни при молчаливом согласии, а фактически при содействии властей", - говорится в публикации.

Речь идет об эпизоде, произошедшем 22 декабря в Неаполитанском университете им. Фридриха II, где откровенным атакам подверглась группа итальянских общественных деятелей, участвовавших в конференции "Русофилия. Русофобия. Правда". В посольстве не называются по именам участники, но эпизод получил достаточно широкую огласку в местных социальных сетях, и известно, что нападкам украинских националистов, ведомых итальянскими активистами, в частности из партии "+Европа", подвергались профессор Анджело д’Орси и публицист, бывший депутат Алессандро Ди Баттиста. Последний был приглашенным гостем на лекции на указанную тему профессора. Эту лекцию уже пытались отменять и бойкотировать в Турине. При этом она привлекла лишь еще большее внимание общественности. Ранее украинская диаспора при поддержке нескольких второстепенных политических сил Италии пыталась проводить пикеты, но они собирали лишь несколько человек. Тогда на лекции в неаполитанском университете решили устроить настоящую "засаду". Об этом рассказал сам д’Орси в своем письменном заявлении, и это видно на распространяемых записях. Несколько десятков "слушателей" оказались украинскими националистами, облачившимися в майки с надписями в поддержку Украину. Профессора и организаторов лекции, которую проводила местная секция Национальной ассоциации итальянских партизан, подвергли вербальным оскорблениям.

В связи с произошедшим посольство РФ выразило полную солидарность с итальянскими гражданами, ставшими жертвами украинских нацистов и потворствующих им безответственных итальянских политиков.

И профессор д’Орси, и Ди Баттиста - видные общественные деятели, как и десятки других известных личностей из числа дипломатов, деятелей культуры, политологов, они отстаивают тезис о "заказной войне" на Украине, которую Запад руками Украины ведет против РФ. Они выступают против навязанной русофобии и официальной линии правительства Италии и ЕС. Ди Баттиста недавно выпустил электронную книгу под названием "Россия - не мой враг".