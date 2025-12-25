Лавров обсудил на заседании подготовку к саммиту ОДКБ в Москве в ноябре

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел заседание межведомственной рабочей группы по подготовке и обеспечению российского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

В заседании приняли участие представители администрации президента, федеральных органов исполнительной власти и организаций, задействованных в этой работе.

"С учетом итогов состоявшейся в Бишкеке 27 ноября 2025 года сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и задач по реализации принятых решений одобрен план мероприятий председательства России в ОДКБ в 2026 году, - отметили в министерстве. - Обсужден ход подготовки центральных событий председательства - московского саммита Организации и Международного форума обеспечения коллективной безопасности, запланированных на ноябрь 2026 года в российской столице".