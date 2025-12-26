Экс-сотрудник СБУ Прозоров: детективов НАБУ готовили в ФБР

Он подчеркнул, что США не дают украинским властям как-то воздействовать на сотрудников бюро

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) готовили в Федеральном бюро расследований США. Об этом ТАСС заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

"Структуру создали, вложили в нее массу денег. В 2017 году, когда я еще там был, уже тогда говорили, что техническое обеспечение, именно вот в плане оперативно-технических мероприятий, у НАБУ лучше, чем у СБУ. Были созданы собственные подразделения спецназначения, были колоссальные финансовые вливания в подготовку, как детективов, так и прокуроров. Детективов НАБУ готовили в Федеральном бюро расследования США. И при этом "выхлоп" от работы вот этой структуры был минимальный. То есть реально, когда я делал расследование по теме коррупции на Украине, я наткнулся на интересные цифры, что в 2020 году на деятельность НАБУ выделили почти миллиард гривен. А конфискации по уголовным делам, которые прошли в суде, по приговорам, были в 10 раз меньше", - сказал Прозоров.

Он подчеркнул, что в целом НАБУ - проект США.

"НАБУ это проект, созданный Соединенными Штатами Америки. Дело в том, что после "майдана", когда стало ясно, что власть на Украине полностью подконтрольна США, и коррупция становится на Украине уже идеологией, Соединенные Штаты Америки предприняли колоссальные усилия по созданию параллельной вертикали правоохранительной системы", - сказал он.

