Торгпред РФ в Индии: Москва и Нью-Дели рассматривают вопрос упрощения виз
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 декабря. /ТАСС/. Профильные ведомства Индии и России рассматривают вопрос упрощения визового режима для предпринимателей и деловых кругов двух стран. Об этом ТАСС сообщил торговый представитель РФ в Нью-Дели Андрей Соболев.
"Упрощение [визовых] процедур для предпринимателей и участников совместных проектов способно существенно повысить интенсивность деловых контактов", - сказал он.
"Вопрос находится в поле внимания профильных ведомств и рассматривается в контексте создания более благоприятной среды для торговли, инвестиций, а также развития сотрудничества в области туризма", - подчеркнул Соболев.
По словам торгового представителя РФ в Индии, "визовая тематика рассматривается как важный сопутствующий фактор развития делового сотрудничества".