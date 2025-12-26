Торгпред РФ в Индии: Москва и Нью-Дели рассматривают вопрос упрощения виз

Вопрос рассматривается в контексте создания благоприятной среды для торговли, инвестиций, а также развития сотрудничества в области туризма, сообщил Андрей Соболев

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 декабря. /ТАСС/. Профильные ведомства Индии и России рассматривают вопрос упрощения визового режима для предпринимателей и деловых кругов двух стран. Об этом ТАСС сообщил торговый представитель РФ в Нью-Дели Андрей Соболев.

"Упрощение [визовых] процедур для предпринимателей и участников совместных проектов способно существенно повысить интенсивность деловых контактов", - сказал он.

"Вопрос находится в поле внимания профильных ведомств и рассматривается в контексте создания более благоприятной среды для торговли, инвестиций, а также развития сотрудничества в области туризма", - подчеркнул Соболев.

По словам торгового представителя РФ в Индии, "визовая тематика рассматривается как важный сопутствующий фактор развития делового сотрудничества".