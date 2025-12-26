Мурашко поручил регионам усилить работу медиков в праздники

Министр здравоохранения отметил, что региональные власти в сфере здравоохранения должны обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи ветеранам СВО

Редакция сайта ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил регионам усилить работу медицинских служб в период новогодних праздников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"В период с 30 декабря 2025 года до 11 января 2026 года необходимо усилить работу служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи гражданам, обеспечить готовность медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь, к оперативному оказанию медицинской помощи пациентам, предусмотрев укомплектованность выездных бригад", - сообщил Мурашко, чьи слова приводят в пресс-службе.

Он дал указание руководителям органов исполнительной власти субъектов в сфере здравоохранения разместить информацию о режиме работы организаций системы здравоохранения в новогодний период в срок до 29 декабря. Министр напомнил, что региональная власть в сфере здравоохранения должна обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи ветеранам СВО.

"В случае ухудшения погодных условий организовать совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, круглосуточное дежурство медицинских бригад на ледовых переправах, на участках дорог с затруднением движения транспортных средств, в аэропортах и других местах массового скопления людей", - подчеркнул министр.

Кроме того, в период длинных выходных должна быть обеспечена доступность паллиативной помощи, а пациенты, нуждающиеся в обезболивании, должны быть обеспечены необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме. "Важно также обеспечить своевременный отпуск лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, выписать и выдать пациентам лекарства уже сейчас - в конце декабря, - с тем расчетом, чтобы их хватило как минимум на весь праздничный период! И крайне важно держать на контроле вопрос обеспечения паллиативных пациентов необходимыми лекарствами", - заключил он.