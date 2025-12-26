Рябков: РФ не испытывает дискомфорта от отсутствия высшего диалога с Европой

Россия не собирается ни за кем гоняться, заявил замглавы российского МИД

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия не ощущает дискомфорт от отсутствия общения с Европой на высшем уровне и не собирается ни за кем гоняться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если речь идет о контактах на высшем уровне, на политическом уровне, конечно, мы сейчас имеем по вине наших противников длительную паузу. Но мы не испытываем от этого дискомфорт. Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это несолидно, недостойно да и не нужно", - сказал высокопоставленный дипломат в интервью программе "60 минут".

Рябков отметил, что, как только Европа осознает необходимость диалога, Россия будет готова его выстраивать.

"Мы знаем их позицию, и она постоянно звучит с трибуны такого органа, например, как Европарламент, где просто, по-моему, уже от антироссийского угара дышать совершенно нечем, - указал замминистра. - Когда кто-то из них поймет, что возможна альтернатива и стоит попробовать что-то другое, за нами не заржавеет, дело не станет, мы откликнемся на всех уровнях".

Фрагмент интервью показан в эфире телеканала "Россия-1".