Депутат Ивлев: Зеленский намерен продолжать конфликт

Поздравление православной страны с католическим Рождеством унижает верующих на Украине и ставит под сомнение адекватность Владимира Зеленского как политика, заявил парламентарий

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский в своем рождественском видеопоздравлении продемонстрировал намерение продолжить конфликт с Россией. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы Леонид Ивлев.

На Украине официально не отмечают Рождество 7 января. В 2023 году Зеленский подписал закон о переносе Рождества на 25 декабря. В преддверии праздника в нынешнем году он записал обращение к украинцам, в котором в котором выступил с пожеланием смерти кому-то. Кому, он не уточнил.

"Циничное поздравление православной страны с католическим Рождеством унижает верующих на Украине и ставит под сомнение адекватность Зеленского как политика. В ходе поздравления он пускал слезу, шмыгал носом, крайне злобно и агрессивно намекал на Россию и грубо оскорблял россиян. Такая риторика киевского режима не способствует мирным переговорам, наоборот, подчеркивает намерение Зеленского продолжать войну", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал видеообращение некультурным и озлобленным, а самого Зеленского похожим на малоадекватного человека.