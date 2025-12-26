Рябков: представители некоторых стран ведут себя как в кабаке

Они допускают обсценную лексику на русском языке, заявил замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Представители отдельных стран иногда общаются на уважаемых многосторонних площадках как в кабаке и допускают нецензурную брань. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, фрагмент интервью был показан в эфире телеканала "Россия-1".

"Политический дискурс и дипломатический процесс иногда не обходятся без перчинки и без специй, это правда. Мы и так уже дожили до времен, когда - я это знают точно - за закрытыми дверями в уважаемых многосторонних форматах представители некоторых, не столь отдаленных от России стран, обращаясь к нам, допускают обсценную лексику на русском языке", - рассказал Рябков.

"Мы же не в кабаке, в конце концов, поэтому не надо жить одним эпатажем", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.