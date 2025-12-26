МИД РФ: отношения России с союзниками вышли в 2025 году на новый уровень

В Москве отметили осязаемые результаты в деле внешнеполитической поддержки интеграционных процессов на Евразийском континенте

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия вывела отношения с рядом союзников и партнеров в 2025 году на новый уровень. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об основных внешнеполитических итогах года.

"Значительным шагом к укреплению общего пространства обороны Союзного государства России и Белоруссии стало вступление в силу договора о гарантиях безопасности, предусматривающего взаимные обязательства по защите суверенитета и конституционного строя наших стран, неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства с задействованием всех имеющихся сил и средств, - отметили в министерстве. - Новое качество приобрели отношения с КНДР, которая в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве оказала союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков и внесла значительный вклад в создание условий для возвращения региона к мирной жизни".

Кроме того, новый этап в отношениях с Ираном ознаменовало подписание и вступление в силу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, говорится в сообщении. "Государственные визиты президента России Владимира Путина в Таджикистан и Киргизию открыли новые перспективы для продвижения политического диалога, торговых и инвестиционно-производственных связей, гуманитарного сотрудничества с этими странами, - обратили внимание в МИД РФ. - В ходе государственного визита президента Казахстана в Россию подписана декларация о переходе российско-казахстанских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По итогам состоявшегося в Душанбе второго саммита в формате Россия - Центральная Азия принят План совместных действий на 2025-2027 годы".

В Москве отмечают осязаемые результаты в деле внешнеполитической поддержки интеграционных процессов на Евразийском континенте. "Расширен круг внешних партнеров Евразийского экономического союза. При деятельном участии России заключены соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ, временное торговое соглашение с Монголией, соглашение о свободной торговле с Индонезией, - говорится в сообщении. - Началась реализация преференциального торгового соглашения с Ираном".