Эксперт Кузякин: на Украине пора открывать мемориал погибшим в СВО технологиям

Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений предложил назвать его "Украинская стена дронов 404"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украине следует открыть в Киевской области кладбище и мемориал в честь погибших украинских технологий. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Ранее в СМИ появилась информация, что в городе Вишневое (Киевская область) открыт памятник в честь украинского дрона "Баба-яга".

"Всего один памятник? Странно. Пора в Киевской области открывать целое кладбище и мемориал погибшим украинским технологиям. Есть даже название для него "Украинская стена дронов 404". Ах, какую ставку на нее делало ВСУ. Что ж они только "Бабу-ягу" похоронили. Непорядок", - отреагировал на новость эксперт.