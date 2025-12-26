Рябков призвал думать не о том, когда будет война в Европе, а о ее предотвращении

Замглавы МИД РФ указал на это в эфире программы "60 минут" на "России-1"

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российская сторона призывает думать не о том, когда в Европе будет большая война, а о путях ее предотвращения. На это указал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Мы призываем все же думать не о том, когда может разразиться большая война, а о том, что надо сделать, чтобы ее не допустить", - подчеркнул замглавы российского дипведомства.