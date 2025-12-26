Рябков: РФ открыта к контактам, но со стороны Европы готовности к этому не наблюдается

Замглавы российского МИД отметил, что контакты не на политическом уровне между сторонами существуют, но многие из них просто не афишируются

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российская сторона открыта к контактам, но у Европы пока нет соответствующего желания и интереса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Когда кто-то из них (представителей стран Европы - прим. ТАСС) поймет, что возможны альтернативы и стоит попробовать что-то другое, за нами не заржавеет, дело не станет, мы откликнемся на всех уровнях. Я не могу, конечно, высказываться о том, как, что и когда будет возможно на высшем уровне, это было бы супер безответственно. Но базово, как сама постановка вопроса, открытость к контактам с нашей стороны есть. С той стороны нет желания и интереса", - отметил он, отвечая на вопрос о том, есть ли у России какие-либо контакты с европейской стороной.

Замминистра пояснил, что при этом контакты не на политическом уровне между сторонами существуют, но многие из них просто не афишируются. "Если речь идет о контактах на высшем уровне, на политическом уровне, конечно, мы сейчас имеем по вине наших противников, по вине наших оппонентов, именно этой самой задающей тон антироссийской группировки в Евросоюзе, длительную паузу, у нас нет контактов на таком уровне. Но мы не испытываем от этого дискомфорта", - указал он.

"Это, в конце концов, их (стран Европы - прим. ТАСС) выбор. Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это не солидно, не достойно, да и не нужно. Мы знаем их позицию, она постоянно звучит с трибуны такого органа, например, как Европарламент, где просто, по-моему, уже от антироссийского угара дышать совершенно нечем", - подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД РФ также уточнил, что по его информации за последнее время со стороны Франции не было попыток связаться с российским дипведомством. "Если [президент Франции] господин [Эмманюэль] Макрон в этом плане (готовности к контактам с РФ - прим. ТАСС) что-то для себя решил поменять, что ж, мы будем смотреть, будем свою линию соотносить с этим", - добавил он.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на администрацию французского лидера сообщило, что Елисейский дворец в ближайшие дни рассмотрит возможность проведения переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и Макроном.

Президент Франции до этого говорил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией. Он подчеркнул, что нынешний формат переговоров по Украине, когда американские переговорщики обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, "не является оптимальным".