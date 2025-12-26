Рябков: Россия хотела бы видеть Украину дружественной страной

Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился, указал замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия хотела бы видеть Украину дружественной страной, надо постараться приблизить момент этого понимания украинской стороной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Мы бы хотели видеть Украину дружественной России страной, - указал он. - Я думаю, что Украина к этому придет. Надо просто постараться, чтобы этот момент приблизился".

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина быть самостоятельным государством после завершения конфликта и "не развалится ли она в результате всех перипетий", Рябков отметил, что "это вполне возможно".

Замглавы МИД РФ отметил, что не все зависит от воли тех, кто в настоящий момент находится у власти на Украине, и не все зависит даже от воли ее народа. Рябков также заявил, что РФ как страна, защищающая свой глубинный интерес во всех его проявлениях, играет в этом важную роль. Но и к ней тоже не все это можно свести, поэтому Россия будет к этому стремиться, отметил замминистра иностранным дел.

"Я думаю, что сценарий развала, который обсуждается, он не абсолютно умозрительный, но насколько он реалистичен - это вопрос открытый", - заключил Рябков.