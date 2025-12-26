Рябков заявил, что риск ядерного конфликта не устранен

Россия посылает США сигналы о готовности "договариваться по-настоящему", заявил замминистра иностранных дел РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Риск ядерного столкновения до конца не устранен, Россия посылает США сигналы о готовности "договариваться по-настоящему". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Есть риск подобного столкновения, он до конца не устранен, - отметил замглавы МИД РФ. - Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться по-настоящему".

Рябков обратил внимание на то, что контакты с США интенсифицировались, "идет деловой, предметный разговор, но для того, чтобы еще больше отдалиться от этого края, нужны большие усилия".

"Очень много зависит от того, как себя поведет администрация [президента США Дональда] Трампа в дальнейшем, - подчеркнул он. - Мы хотели бы, чтобы она проявляла максимальную ответственность в отношениях с нами. Мы к этому их призываем".

Высокопоставленный дипломат признал отсутствие очевидного прогресса в вопросах возобновления прямого авиасообщения с США и возвращения дипсобственности. "Они (американцы - прим. ТАСС) не соглашаются на возобновление авиасообщения, и пока именно в этой сфере сдвигов нет, - констатировал Рябков. - Они говорят: давайте вначале по Украине договоримся, а потом вернемся к этому вопросу. Про собственность они говорят по-другому: пока вопрос не решается, мы рассматриваем, - то есть они уходят от ответа, но мы будем бить в одну точку".