Рябков считает, что 2026-й будет для России годом побед

Замглавы российского МИД также уверен, что 2026-й ознаменуется дальнейшим укреплением международных позиций России

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. 2025 год был для России непростым, но стал годом надежд, а грядущий 2026-й станет для страны годом побед, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Год трудный, но это год надежд", - сказал он, отвечая на просьбу описать 2025 год для России. На вопрос о том, как будет характеризоваться наступающий 2026 год для РФ, Рябков ответил: "Год побед".

Высокопоставленный дипломат высказал уверенность, что 2026-й ознаменуется дальнейшим укреплением международных позиций России, повышением ее авторитета.

"БРИКС, ШОС, Евразийская безопасность - это не лозунги, это материя повседневных дел. Укрепление безопасности во всех смыслах будет во главе угла нашей работы, но и борьба с неоколониализмом, становление новых альянсов, невзирая на расстояния, которые отделяют Россию от тех или иных стран, углубление нашего союзничества с соседями, защита русских и русскоязычных. Где бы они ни находились, они должны себя чувствовать под защитой Родины. Вот набор приоритетов. Я думаю, будущий год по всем этим направлениям принесет положительные результаты", - заключил Рябков.