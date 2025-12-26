Рябков заявил об отсутствии сдвигов по возобновлению авиасообщения с США

Нет также прогресса по возвращению дипсобственности, но Москва намерена "бить в одну точку", подчеркнул замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. США затягивают решение вопросов о возобновлении авиасообщения с Россией и возвращения дипсобственности, но Москва намерена "бить в одну точку". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Они (американцы - прим. ТАСС) не соглашаются на возобновление авиасообщения, и пока именно в этой сфере сдвигов нет, - отметил замглавы МИД РФ. - Они говорят: давайте вначале по Украине договоримся, а потом вернемся к этому вопросу. Про собственность они говорят по-другому: пока вопрос не решается, мы рассматриваем, - то есть они уходят от ответа, но мы будем бить в одну точку".