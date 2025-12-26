Слуцкий: поездка Зеленского в США превратится в "шоу отпетых мошенников"

Лидер ЛДПР также обратил внимание, что "план из 20 пунктов" на самом деле - никем не утвержденные "хотелки" киевского режима и его европейских сторонников

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Владимира Зеленского раньше времени не распространяться о своей поездке в США якобы для подписания договоренностей. По мнению депутата, это американское турне превратится в "шоу отпетых мошенников".

"Зеленский заявил, что летит к [президенту США Дональду] Трампу и готов подписать план из 20 пунктов. "Документ уже на столе", - утверждает укрофюрер. Есть русская пословица: не говори гоп, пока не перепрыгнешь! - написал Слуцкий в Telegram-канале. - Что-то подсказывает, что американское турне главы украинского режима превратится в шоу отпетых мошенников. Вашингтону, чтобы добиться реального прогресса в украинском урегулировании, необходимо не отходить от духа Анкориджа".

Парламентарий обратил внимание, что "план из 20 пунктов" на самом деле - никем не утвержденные "хотелки" киевского режима и его европейских сторонников. "Ряд положений, о которых писали украинские СМИ, может быть априори неприемлем, ряд требует детального уточнения. Однако Зеленский заранее готов выставить Россию недоговороспособной стороной, заявляя, что будет требовать "усиления давления" на Москву", - констатировал Слуцкий.