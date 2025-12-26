Самарский сенатор Кислов покинул президиум регполитсовета "Единой России"

В состав руководящего органа вошел вступивший в должность премьера Виталий Шабалатов

САМАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Самарской области Андрей Кислов и экс-председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов выведены из состава президиума регионального политсовета "Единой России". В состав руководящего органа вошел вступивший в должность премьера Виталий Шабалатов, сообщает пресс-служба реготделения.

"Президиум политсовета "Единой России" покинули сенатор Андрей Кислов и экс-председатель правительства [Самарской области] Михаил Смирнов", - говорится в сообщении.

Новыми членами президиума регполитсовета стали руководитель администрации губернатора Антон Емельяненко, депутат Госдумы Виктор Казаков, врио министра внутренней политики Александр Кузнецов и первый вице-губернатор - председатель правительства Виталий Шабалатов.

Кроме того, по информации пресс-службы реготделения, прекращены полномочия шести членов регполитсовета. В их числе Михаил Смирнов, депутат Самарской губернской думы Николай Лядин и руководители первичных отделений партии - главы муниципальных районов.