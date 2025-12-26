ТАСС: фигуранты дела о смерти курсанта в Одессе убыли в новогодние отпуска
18:42
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Все фигуранты дела о суициде украинского курсанта в Одессе уехали в новогодние отпуска, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"Все фигуранты дела благополучно убыли из расположения академии в новогодние отпуска, а начальник учебного центра прикрылся адвокатами и не признает вину. Вероятно, украинская прокуратура спустит дело "на тормозах", списав все на военное время, а сержанты-садисты продолжат заниматься своим любимым делом уже после выпуска с мобилизованными украинцами", - рассказал собеседник агентства.
Ранее силовики РФ сообщали ТАСС, что издевательства в отношении курсантов и доведение до суицида были выявлены в одесской военной академии.