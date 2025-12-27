Климов: Польша и Болгария присматриваются к землям Украины

При этом член бюро высшего совета партии ЕР подчеркнул, что Крым, Севастополь и регионы Донбасса и Новороссии закреплены как российские территории, сославших на Конституцию РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Член бюро высшего совета партии "Единая Россия", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в интервью ТАСС заявил, что в странах Евросоюза, в том числе в Польше и Болгарии, рассчитывают на часть украинских территорий.

Отвечая на вопрос о том, в каких границах может сохраниться Украина по окончании специальной военной операции, Климов сослался на Конституцию РФ, в которой указано, что Крым, Севастополь, а также регионы Донбасса и Новороссии закреплены как российские территории. По его словам, в этой части существуют "сложные позиции, связанные с географией", однако они решаемы дипломатическим путем.

При этом Климов указал, что интерес к украинским территориям проявляют отдельные государства Евросоюза. "Ходили слухи, что Польша заглядывается на ряд земель на западе Украины. Я слышал, что подобные идеи существуют не только в Польше", - отметил он. В частности, по словам Климова, подобные ожидания высказывались и в Болгарии. "Один мой знакомый, действующий болгарский политик, говорил, что в Софии тоже надеются там что-то ухватить - им кажется, что там есть болгарское", - рассказал он.

Климов подчеркнул, что такие настроения свидетельствуют о наличии у соседних стран собственных интересов к украинской территории. "Это мой привет тем, кто сегодня сидит в Киеве. Желающих посмотреть на эту (украинскую - прим. ТАСС) государственность с другой стороны много", - заключил он.