Климов усомнился в сохранении Украины как государственного образования

Член Совета по внешней и оборонной политике обратил внимание, что значительная часть украинских граждан проживает за пределами страны

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сокращение численности населения, массовый отток граждан за рубеж, кризис легитимности власти и отсутствие полноценных выборов ставят под вопрос сохранение Украины как устойчивого государственного образования. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член бюро высшего совета "Единой России", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

По его словам, государство - это прежде всего люди, а не только территория. "До того, как они (Украина - прим. ТАСС) стали суверенными, их население превышало 50 млн человек. Сейчас, по самым оптимистичным для них оценкам, на территории Украины реально находятся около 30 млн граждан, а по ряду данных - и вовсе порядка 22 млн", - отметил Климов.

Он обратил внимание, что значительная часть украинских граждан проживает за пределами страны. По данным Евросоюза, около 4 млн украинцев находятся в странах ЕС и не стремятся возвращаться. В России, по разным оценкам, проживает от 5 до 10 млн граждан Украины. Кроме того, украинцы находятся в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и других странах. "В итоге за пределами Украины украинцев едва ли не больше, чем на ее территории. Это ли не признак того, что государственность разваливается?" - подчеркнул политик.

Климов также указал на системный кризис власти в стране. По его словам, президент Украины утратил легитимность, Верховная рада нуждается в перевыборах, отсутствуют полноценные муниципальные выборы, а судебная система находится в состоянии дезорганизации. "Фактически легитимной власти там нет", - считает он.

Кроме того, политик отметил запрет деятельности ряда политических партий, жесткое ограничение работы неподконтрольных СМИ, давление на православную церковь и практику принудительной мобилизации. "Это что за государство получается? Что это за образование такое?" - заявил Климов.

В связи с этим он подчеркнул, что прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на Украине крайне сложно. При этом, по его словам, подменять волю тех, кто продолжает жить на территории страны, не правильно. Климов напомнил позицию президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения выборов, но "не имитационных, а реальных", с учетом права голоса миллионов украинских граждан, проживающих за пределами страны, в том числе и в РФ.