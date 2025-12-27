Климов: несогласные с Зеленским депутаты Рады боятся за свою жизнь

Член Бюро высшего совета ЕР в рамках работы Межпарламентского союза, где в начале СВО начала работать комиссия по украинскому конфликту с участием российской и украинской делегаций, неоднократно пересекался с представителями Верховной рады

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Некоторые депутаты Верховной рады Украины в начале специальной военной операции не разделяли позицию президента страны Владимира Зеленского, однако опасались публично высказывать несогласие из-за угрозы расправы. Об этом в интервью ТАСС сообщил член Бюро высшего совета "Единой России", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Он рассказал, что в рамках работы Межпарламентского союза, где в начале СВО начала работать комиссия по украинскому конфликту с участием российской и украинской делегаций, он неоднократно пересекался с представителями Верховной рады. При этом официальные встречи российских и украинских делегаций не проводились, однако участники работали в одних и тех же залах и комитетах.

"Были попытки, когда некоторые [депутаты Рады] подходили украдкой и говорили: "Мы-то так же, [как Зеленский], не думаем, но если мы скажем об этом публично, нас просто убьют", - заявил Климов, рассказывая об опыте общения с украинскими парламентариями.

По его словам, подобные обращения носили неофициальный и краткий характер, а сами украинские политики старались не привлекать к себе внимания. "Это люди, которые за свою политическую карьеру поменяли не одну партию и не один лозунг. Они понимают, к чему все идет", - рассказал Климов, добавив, что таким образом они пытаются сохранить себе пространство для маневра.