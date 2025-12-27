Климов: работу Трампа по Украине тормозят оставшиеся экс-соратники Байдена

Член бюро высшего совета "Единой России" отметил, что до возвращения Дональда Трампа в Белый дом вероятность политико-дипломатического решения украинского конфликта была близка к нулю

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Работу президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию тормозят экс-соратники бывших американских лидеров Барака Обамы и Джо Байдена, оставшиеся во властных структурах. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член бюро высшего совета "Единой России", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Климов отметил, что до возвращения Трампа в Белый дом вероятность политико-дипломатического решения украинского конфликта была близка к нулю. После его прихода она повысилась, однако эффективность действий Трампа ограничена тем, что в американских структурах осталось достаточно много сотрудников прошлых администраций, в том числе бывших соратников Обамы и Байдена.

"А что, они разве на тормоз [в переговорном процессе по урегулированию] не нажимали? Конечно, нажимали. Они делали все, чтобы затруднить работу Трампа. Поэтому то, что он говорил на публику про [решение украинского конфликта за] сутки, про еще что-то, это предвыборные декларации, которые весьма свойственны американской политической культуре", - пояснил Климов.

По его мнению, в ходе принятия решений по Украине Трамп оценивает, как его политика влияет на электоральные рейтинги республиканцев, при необходимости американский президент может оказать большее давление на Киев.

Климов отметил, что у Трампа достаточно инструментов воздействия на киевский режим, что он и показал на примере работы Национального антикоррупционного бюро Украины. "Даже показав лишь малую часть данных (о крупной коррупционной схеме в сфере энергетики, во главе которой оказался бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич - прим. ТАСС), уже возник скандал. Рычаги у него [у Трампа] есть, но до какой степени он ими воспользуется, мы увидим в ближайшем будущем", - добавил политик.