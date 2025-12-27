ОДКБ в 2026 году сосредоточит усилия на реализации обозначенных РФ приоритетов

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков отметил, что в 2025 году особое внимание уделялось повышению оперативности принятия и реализации решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 году сосредоточит основные усилия на выполнении плана развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы, а также на реализации приоритетов председательства России в ОДКБ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба организации Владислав Щегрикович.

По его словам, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, говоря о задачах на 2026 год, подчеркнул необходимость сосредоточить работу на реализации мероприятий плана развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на 2026-2030 годы, плана совместной подготовки на 2026 год, а также приоритетных направлений деятельности, заявленных Россией в период ее председательства в организации. Он также напомнил, что российское председательство проходит под девизом, объявленным президентом РФ, - "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность".

Щегрикович уточнил, что 26 декабря в Москве, на базе Международного военного центра, состоялось подведение итогов деятельности Объединенного штаба ОДКБ за 2025 год и определение задач на 2026 год. В мероприятии принял участие исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков, который с 1 января 2026 года возглавит работу организации.

Подводя итоги уходящего года, Сердюков отметил, что в 2025 году особое внимание уделялось повышению оперативности принятия и реализации решений о применении сил и средств системы коллективной безопасности, развитию компонентов коллективных сил, их подготовке к выполнению задач по предназначению, а также совершенствованию систем управления и всестороннего обеспечения.

Со своей стороны Масадыков, выступая перед участниками, высоко оценил совместную работу Объединенного штаба и секретариата ОДКБ в текущем году. Он сообщил, что в настоящее время завершена разработка проекта плана мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 2025 года, основанного на приоритетах Российской Федерации. По его словам, документ направлен на совершенствование системы управления коллективными силами ОДКБ, наращивание потенциала национальных контингентов, развитие совместной подготовки, укрепление миротворческого потенциала и другие ключевые направления деятельности.