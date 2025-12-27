Карасин: Зеленского надо сажать за стол переговоров без "душеприказчиков"

Разговоры Владимира Зеленского направлены на то, чтобы возбудить еще больше у Запада стремление как можно дольше затянуть этот конфликт, отметил председатель комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров по конфликту на Украине сам, без "душеприказчиков" из Евросоюза и НАТО. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Сейчас вся болтанка, которая происходит со стороны Зеленского и его команды, направлена на то, чтобы возбудить еще больше у Запада стремление как можно дольше затянуть этот конфликт. <…> Этот курс никуда не ведет. Надо договариваться, надо сажать Зеленского за стол переговоров, не в окружении тройки или семерки политиков Евросоюза и НАТО, а одного, с американским президентом", - считает сенатор.

По мнению Карасина, ситуация, когда отдельные европейские политики, претендующие на то, что "они душеприказчики Киева", постоянно вмешиваются в переговоры по урегулированию конфликта на Украине, не имеет будущего.