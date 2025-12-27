Миронов: Латвия "пробила очередное дно", введя штрафы за салют по времени Москвы

Председатель партии "Справедливая Россия" сообщил, что взыскания составят до €350 для частных лиц и до €1 400 для организаций

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Латвийские власти "пробили очередное дно" введением крупных штрафов за запуск салютов и хлопушек по московскому времени. Такое мнение выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Новый уровень русофобии в Европе: за новогодние хлопушку или салют по московскому времени - штраф. В Латвии власти пробивают очередное дно. В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет "вместе с Путиным" встретить Новый год фейерверками или хлопушками. <…> И эти люди что-то там заявляют о правах и свободах и поучают нас демократии?! Все-таки русофобия - это не просто идеология, а еще и диагноз", - написал он в своем Telegram-канале.

Штрафы за такой "проступок", как сообщил Миронов, серьезные: частным лицам - до €350, организациям - до €1 400. "Вице-мэр Риги [Эдвардс] Ратниекс заявил, что салют по московскому времени власть расценит как "поддержку России" и "угрозу национальной безопасности", - отметил он.