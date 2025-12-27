Опубликованы кадры посещения Путиным командного пункта СВО

Президент России заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск "Центр" и "Восток"

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin. ru

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Кремль опубликовал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным вспомогательного пункта управления объединенной группировкой ВС РФ на СВО.

Глава государства, как сообщили в Кремле, утром заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск "Центр" и "Восток".

Верховный главнокомандующий посетил командный пункт в камуфляжной форме. На груди куртки прикреплены шевроны "Верховный главнокомандующий ВС РФ" и "Путин В. В.", справа также - эмблема главковерха, а на плече - российский флаг. В командном пункте президента встретил лично начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.