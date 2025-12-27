Лавров: армия РФ прочно завладела стратегической инициативой на фронте

При этом почти вся Европа накачивает киевский режим деньгами и оружием, указал глава МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российская армия прочно завладела стратегической инициативой на фронте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

Читайте также Освобождение Гуляйполя и наступление ВС РФ. Путин посетил командный пункт управления СВО

"Киев не оставляет попыток изменить ситуацию на фронте, где стратегической инициативой прочно завладела российская армия", - сказал министр.

"В свою очередь, почти вся Европа - за немногими исключениями - накачивает режим деньгами и оружием, грезит о крахе российской экономики под санкционным нажимом", - указал Лавров.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.