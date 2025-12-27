Лавров заявил, что Европа стала главным препятствием к миру

ЕС не скрывает планов по подготовке к войне с Россией, добавил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не скрывает планов по подготовке к войне с Россией, Брюссель стал главным препятствием к миру. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией", - отметил министр.

В этом контексте он напомнил, что буквально на днях в ЕС "попытались продавить решение о передаче режиму [Владимира] Зеленского "замороженных" в Бельгии российских валютных резервов". "Но не получилось", - констатировал Лавров.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.