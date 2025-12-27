Умер посол в отставке Петр Стегний

Ему было 80 лет

Редакция сайта ТАСС

Петр Стегний © Валентин Кузьмин/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Посол в отставке Петр Стегний, занимавший в 1980-е годы посты послов СССР в Судане, Йемене, Египте и Ливии, умер на 81-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества.

"С глубоким прискорбием узнали о кончине Петра Владимировича Стегния - выдающегося дипломата, историка. Ему было 80 лет.", - сообщило федеральное агентство в своем Telegram-канале.

По информации Россотрудничества, Стегний начал дипломатическую работу вскоре после окончания МГИМО в 1968 году. До 1990 года он был сотрудником посольств СССР в Судане, Йемене, Египте и Ливии. В 1991-1992 годах - заместитель начальника Управления стран Ближнего Востока и Северной Африки МИД России, после чего стал чрезвычайным и полномочным послом России в Кувейте, где проработал до 1998 года. С 2003 по 2007 год был послом РФ в Турции, а с 2007 по 2011 год - в Израиле. В 2002 году он стал доктором исторических наук.

"Петр Владимирович также был талантливым ученым. Он написал несколько десятков книг, освещающих малоизученные эпизоды русской истории и истории дипломатии, включая "Улыбка Сфинкса" и "Посол III класса. Хроники "времен Очаковских и покоренья Крыма". В 2007 году Петр Владимирович удостоен историко-литературной премии", - подчеркнули в Россотрудничестве, заметив также, что его вклад в науку и дипломатию отмечен орденом Дружбы и орденом преподобного Сергия Радонежского III степени.

"Скорбим о потере и выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память", - заключили в Россотрудничестве.