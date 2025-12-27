ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лавров: нацстратегия США не противоречит диалогу с Россией

Глава МИД РФ подчеркнул, что судить при этом Москва будет по конкретным шагам Вашингтона
27 декабря, 23:30
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новая стратегия национальной безопасности США не противоречит диалогу с Россией, но Москва будет судить по конкретным шагам Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"В теории некоторые из заложенных в стратегию идей не противоречат развитию российско-американского диалога. Но наши окончательные выводы будем делать исключительно исходя из анализа практических действий администрации США на международной арене", - сказал министр.

Белый дом 5 декабря опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности США. Документ декларирует отход Вашингтона от философии единоличной ответственности за миропорядок, указывает на стремление добиться стратегической стабильности в отношениях с Россией и фиксирует сохраняющиеся противоречия с Европой.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск. 

