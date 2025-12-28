ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лавров: Россия по-прежнему выступает за создание палестинского государства

Без решения это вопроса "трудно себе представить", что может гарантировать прочный мир для всех народов Ближнего Востока, подчеркнул глава МИД РФ
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия по-прежнему выступает за справедливое урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем, одним из ключевых факторов которого является создание жизнеспособного палестинского государства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

Он отметил, что вне зависимости от хода развития ситуации в Газе и вокруг нее российская сторона "по-прежнему выступает за справедливое урегулирование палестино-израильского конфликта на основе общепризнанной международно-правовой базы".

"Главное здесь - исправить историческую несправедливость и обеспечить создание жизнеспособного палестинского государства, которое будет сосуществовать с Израилем", - подчеркнул Лавров.

В связи с этим глава МИД РФ констатировал, что без решения это вопроса "трудно себе представить, что может гарантировать прочный мир для палестинцев и евреев, да и для всех других народов Ближнего Востока".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск. 

